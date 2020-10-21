Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    КНПК: Мы готовы вступить в предвыборную кампанию

    21 Октября 2020, 13:22

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Центральный комитет Коммунистической Народной партии Казахстана выступил с заявлением по объявленным выборам в Мажилис, передает МИА «Казинформ».

    « Указ Президента страны по проведению выборов в установленные Конституцией сроки оправдал ожидания и подтвердил наши планы на активный политический процесс.

    У нас есть все необходимые ресурсы для равноправной борьбы и мы готовы вступить в предвыборную кампанию с решительной уверенностью в успехе.

    Это реальный показатель доверия казахстанцев идеям социализма, равноправия и справедливого распределения благ.

    Именно наши непоколебимые принципы по достижению социальной справедливости смогут сохранить устойчивость экономики и социальной сферы в период мирового кризиса и обеспечить благополучие граждан Казахстана.

    Предстоящие выборы – очередной этап, который позволит нам подтвердить свою состоятельность и увеличить присутствие в представительных органах власти.

    Проведение выборов в маслихаты по партийным спискам открывают новые возможности для расширения участия сторонников партии в управлении государством.

    Мы знаем проблемы регионов, имеем четкое видение по их развитию и чутко работаем с каждым человеком.

    Наша идея – укрепление страны, справедливость, единство, согласие и равноправие всех граждан, достойная жизнь каждого человека.

    Мы уверены в проведении эффективных выборов, и нацелены на организацию конструктивной и открытой электоральной кампании, активное участие и поддержку нашей работы всех патриотов, стремящихся к процветанию Казахстана», - говорится в заявлении КНПК.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Мажилис Выборы-2021
    Новости по теме
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    3 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 «Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане