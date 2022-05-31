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      Жамбылская область

    Кнопки SOS восстанавливают в Таразе

    31 Мая 2022, 22:13

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Десять автоматов тревожной кнопки установили в конце минувшего года в областном центре. Однако из-за январских событий они пока не функционируют, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В конце 2021 года в Таразе было установлено 10 единиц автоматов «тревожной кнопки». На сегодняшний день один из них поврежден в ходе январских беспорядков, остальные сохранились, но пока не работают, так как еще восстанавливается система обеспечения их функционирования», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

    Как известно, в ходе массовых беспорядков в начале января в Таразе пострадали от пожаров и погромов административные объекты, здания департамента полиции и трех городских отделов полиции. На сегодняшний день все здания полиции восстановлены, сейчас идет восстановление системы информатизации, сервисных узлов, в том числе работы системы «Кнопка SOS» для экстренного реагирования на преступления.

    «Работа тревожной кнопки позволяет пресекать различные правонарушения в населенных пунктах. Это нарушение тишины, распитие спиртных напитков, мелкое хулиганство. Нажав на «Кнопку SOS», можно рассказать оператору о совершающемся правонарушении, обратиться за помощью. В Таразе автоматы «тревожной кнопки» установлены по центральным улицам города», - сообщила руководитель пресс-службы департамента полиции Жамбылской области Гульсара Мухтаркулова.

    Отметим, что проект по установке тревожных кнопок реализуется в рамках реализации сервисной модели полиции и принципа «полиция в шаговой доступности».

    Цифровые проекты, направленные на обеспечение безопасности граждан, запущены в Казахстане в начале 2021 года Министерством внутренних дел РК. Тогда же министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин презентовал «Кнопку SOS» - устройство экстренного вызова, которое МВД РК по опыту развитых стран предлагает устанавливать на улицах, в общественных местах, на автотрассах.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Безопасность Тараз
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