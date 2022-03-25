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    Кнопки SOS доказали свою эффективность – МВД РК

    25 Марта 2022, 17:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Алексей Милюк на брифинге в СЦК заявил о том, что кнопки SOS доказали свою эффективность, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Кнопки SOS действительно доказали свою эффективность. Они позволяют в оперативном порядке сообщать в органы полиции о совершенных правонарушениях. На сегодняшний день мы не видим проблему, что кто-то играется с кнопками. В принципе такого даже не возникало», - сказал Алексей Милюк.

    По его словам, если подобные вещи будут случаться, существуют определенные механизмы воздействия к правонарушителям.

    «У нас всегда есть возможность привлечь правонарушителей к административной ответственности», - добавил он.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Безопасность МВД РК
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