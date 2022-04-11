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    Книжную площадку создали в профессиональном колледже Мангистауский области

    11 Апреля 2022, 21:24

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Современная книжная площадка появилась в селе Курык Каракиянского района. Она расположена в местном профессиональном колледже, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Каракиянский профколледж развивается и совершенствуется с каждым днем. Для более успешного развития и была создана книжная платформа.

    «Для того чтобы система образования была на уровне, позволяющем воспитать хорошего специалиста, необходимо приложить максимум усилий. Должно быть образовательное пространство, и книжная площадка отвечает этому запросу», - сказал директор Каракиянского профессионального колледжа Далабай Бекмаганбетов.

    Он отмечает, что платформа нацелена на студентов, жаждущих знаний, и она оформлена в современном стиле.

    «На полках разложено множество книг, на стенах размещены картины и постеры со словами мудрости, есть уютные скамейки», - добавил руководитель колледжа.

    Напомним, ранее самые читающие школы определили в Актау.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Образование Мангистауская область Регионы Казахстана Общество
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