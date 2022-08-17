Книгу видного казахского писателя Кемеля Токаева издали на азербайджанском языке

БАКУ. АЗЕРТАДЖ-КАЗИНФОРМ - Сборник повестей выдающегося мастера пера, создателя казахской детективной литературы Кемеля Токаева «Ночной выстрел» вышел в свет в изящном полиграфическом оформлении в издательстве «Ганун», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на азербайджанский язык книгу перевел писатель-переводчик Нариман Абдулрахманлы, рецензентом является доктор филологических наук, профессор Бадирхан Ахмедли, а редактором – Махир Гараев.

Предисловие к книге написал известный автор детективов, первый секретарь Союза писателей Азербайджана, народный писатель Чингиз Абдуллаев, хорошо знакомый с творчеством Кемеля Токаева. В его заметках «Священный долг» дана емкая и точная оценка творческого пути Кемеля Токаева, подчеркнута постоянная приверженность выдающегося мастера пера духовным ценностям.

Еще одна характерная черта книги – предисловие к изданию «Слово об отце», написанное сыном Кемеля Токаева, Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. В своих мемуарных эссе Касым-Жомарт Токаев рассматривает жизненный путь писателя, описывает среду, в которой он родился и вырос, прошел сложный путь на фронте, знакомит читателя с периодом формирования и становления Кемеля Токаева как писателя, а также искренними словами выражает свое отношение к его произведениям, творческому кредо и друзьям по перу.

В сборник вошли повести «Золото с тамгой», «Ночной выстрел» и «Таинственный след». Автор мастерски запечатлел и борьбу со спекулянтами, и столкновение спецслужб с иностранными шпионами, и высокопрофессиональное раскрытие преступлений вражеской разведки в тяжелые военные годы.

Бесспорно, это издание, которое внесет вклад в дело дальнейшего укрепления культурных и литературных связей между народами Азербайджана и Казахстана, также будет встречено читателями с большим интересом, пишет азербайджанское информагентство.



