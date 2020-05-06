Книгу «Великая Победа в памяти навеки» презентовали в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня на онлайн-конференции на официальной странице Facebook акимата города Нур-Султана состоялась презентация книги «Великая Победа в памяти навеки», посвященная празднованию 75-ой годовщины Победы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Совет ветеранов при поддержке акимата города Нур-Султана презентует книгу «Великая Победа в памяти навеки», посвященную 75-летию со Дня Победы. Идея создания книги родилась в городском Совете ветеранов в декабре прошлого года. Согласно решению Совета была организована редакционнаая группа, в которую вошли журналисты для издания книги. Ее возглавила известный журналист Галия Балтабай. Сегодня мы официально презентуем книгу. В ней постарались максимально отразить подвиг героев Великой Отечественной войны. Это уроженцы города Нур-Султана, Акмолинской области», - отметил председатель Общественного совета Нур-Султана, политический и общественный деятель Сансызбай Есилов.

В книге нашли отражение героические подвиги дважды Героя Советского союза, летчика-штурмовика Талгата Бегельдинова, Героя Советского союза, первого министра обороны РК Сагадата Нурмагамбетова, народного Героя Казахстана, водрузившего красное знамя на фасаде здания Рейхстага Рахимжана Кошкарбаева и многих других ветеранов войны. Также в ней отмечен ратный труд тружеников тыла Акмолинской области.

«Поздравляю всех с наступающим особым праздником – Днем Победы. Наши герои защищали родную землю, народ. Их героизм никто не забудет, мы будем помнить вечно. Совет ветеранов тесно сотрудничают с ветеранами войны, всегда оказывают поддержку. За короткое время мы издали книгу. В последнее время подрастающее поколение, школьники полностью не понимают и не осознают, что же такое война, как мы одержали победу. Они никогда не должны забывать подвиги своих предков. С этой целью, чтобы молодежь знала историю, хронологию войны мы издали эту книгу», - пояснила автор книги «Великая Победа в памяти навеки» Галия Балтабай.

Своим воспоминанием о войне поделился труженик тыла Казбек Ахметжанов.

«Очень благодарен авторам книги, потому что эту войну я испытал от начала до конца. Но я не успел с оружием в руках защитить Родину. Мой отец, братья воевали. Мы испытали все трудности этой войны. Вспоминаю День Победы, когда мать прибежала, начала обнимать нас и рыдать. Она сказала, что закончилась война. «Многие солдаты, мужья, отцы теперь воссоединятся со своими семьями, расскажут о войне. Но ваш отец уже не вернется и не обнимет вас», - сказала мне тогда мама. Этот момент я отчетливо помню. Все еще храню в памяти», - поделился воспоминанием труженик тыла Казбек Ахметжанов.



