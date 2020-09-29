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      История Казахстана

    Книгу «Уральск в годы войны» презентовали в ЗКО

    29 Сентября 2020, 13:43

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В рамках празднования Дня города в Уральске Западно-Казахстанской области состоялась презентация книги «Уральск в годы войны», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Аким Уральска Абат Шыныбеков в поздравительном слове, отметил, что память о героических днях Великой Отечественной войны останется навсегда в сердцах благодарных потомков. Чьи отцы, деды и прадеды сражались за Великую Победу.

    «Подвиги военных лет никогда не будут забыты. Они живут в воспоминаниях наших ветеранов, запечатлены на страницах книг, в памятниках и мемориалах. Память о героических днях передается из поколения в поколение. И эта книга об истории нашего края также имеет большую ценность для подрастающего поколения», – сказал А. Шыныбеков.

    На страницах книги рассказывается о героических подвигах воинских формирований Западно-Казахстанской области, о самоотверженном труде тружеников тыла в суровые военные годы. Также в ней повествуется о том, какую помощь фронту оказывали женщины и подростки, об эвакуированных в годы войны предприятиях. Книга посвящена широкому кругу читателей.


    В годы Великой Отечественной войны Уральск был ближним тылом Сталинградского фронта. В Уральск из центра были эвакуированы 14 промышленных, работавших на оборону, предприятий, ряд военных госпиталей, здесь же были сформированы воинские соединения.

    Сборник составлен под общей редакцией доктора исторических наук, профессора, академика Туякбая Рысбекова. Свой вклад в создание книги внесли также Баян Шынтемирова, Мурат Калменов, Жанабек Жаксыгалиев, Аккайын Балыкова, Алия Бижанова, Ахмедияр Батырханов.

    Автор:

    Аида Галиева

    Западно-Казахстанская область История Казахстана ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Регионы
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