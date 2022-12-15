Книгу Сауле Досжан «Аулдан шыққан миллионер» на кыргызском языке презентовали в Бишкеке

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - В преддверии Дня независимости Республики Казахстан в национальном историческом музее Бишкека прошла презентация книги казахской писательницы, заслуженного деятеля РК Сауле Досжан «Аулдан шыққан миллионер» («Миллионер из ауыла») на кыргызском языке, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Среди гостей мероприятия были представители творческой интеллигенции, государственные, общественно-политические деятели Кыргызстана, члены Ассоциации казахов.

По словам писательницы Сауле Досжан, детское литературное произведение является мотивационным и вдохновляет молодежь на труд, хорошую учебу.

«Книга посвящена детям. Я обдумывала эту тему на протяжении долгих 10 лет. Я мечтала написать такое произведение, чтобы казахстанские сельские дети росли, зная законы рынка и экономики, с ранних лет приучались к труду, справлялись с трудностями, добиваясь поставленных целей. Книга была успешно воспринята читателями всех регионов нашей страны и в течение года переиздавалась в Казахстане 5-6 раз. Произведение было переведено на несколько языков, в том числе на кыргызский язык, так как жизнь сельских детей наших двух братских стран не отличается», - сказала писательница.

Перевел книгу «Аулдан шыққан миллионер» на кыргызский язык доктор педагогических наук КР Киялбек Акматов. Он отметил, что выбрал книгу Сауле Досжан, поскольку в Кыргызстане произведений, ориентированных на детскую аудиторию совсем мало. По мнению Киялбека Акматова, главная идея этого произведения - привлечь внимание юных читателей, дать им мотивацию, в которой так нуждается нынешнее молодое поколение. В нем затрагиваются такие важные темы, как духовное воспитание, уважение старшего поколения, дружба, привитие любви к труду и умение преодолевать трудности.

Кыргызский публицист, доктор педагогических наук Кыргызстана Абдыкерим Муратов высоко оценил работу автора произведения, в котором содержатся элементы этнопедагогики и детской психологии, отметив важность книги для детей с воспитательной стороны.

«В советское время детская литература издавалась непрерывно, была патриотическая идеология, дети вдохновлялись подвигами Павлика Морозова, Олега Кошевого. В настоящее время назрела необходимость дать молодому поколению идею, соответствующую реалиям сегодняшнего дня. В произведении Сауле Досжан юным читателям представлено множество прекрасных вещей, способствующих их развитию. Главный герой повествования выходец из аула Жомарт, которого воспитывали бабушка и учителя. Он преодолевает сложности, мотивирует нашу молодежь на достижение поставленных целей», - добавил Абдыкерим Муратов.

В ходе мероприятия в исполнении участников молодых талантов литературного клуба «Жаңы толкун» прозвучали стихотворения Сауле Досжан.



