Книгу «Сакральные контексты ботайской культуры» презентовали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Айыртауском районе Северо-Казахстанской области обсудили научное значение и сохранение ботайской культуры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие приурочили ко Всемирному дню археолога.Участвовали в нем директор государственного историко-культурногомузея-заповедника «Ботай» Уалихан Кулбаев, археолог, доктор исторических наук,профессор археологии Виктор Зайберт, доктор биологических наук, профессор Евразийскогонационального университета имени Л.Н. Гумилева Мурат Нурушев.

На круглом столе Виктор Зайберт презентовал книгу«Сакральные контексты ботайской культуры». Книга написана в соавторстве сдругими учеными, которые занимаются изучением культуры ботайцев.

«Книга посвящена контекстам сакрального мира. Когда былобъявлен список сакральныхмест Казахстана, Ботай вошел в него. Сакральные места недалекого прошлого иархеологии существенно отличаются. В этой книге я показал, что такоесакральность с точки зрения древности. Когда человек вступил во взаимоотношенияединения и противоборства с природой, он оказался на проблемном пути – какгармонизировать свои отношения с природой. Несмотря ни на какие действиячеловека, день сменяет ночь, меняются времена года. Это всегда интересовалочеловека и заставляло определенным образом воздействовать. Когда какие-томагические действия совпадали с желаемым результатом, возникали обычаи иритуалы», - сказал В. Зайберт.

После мероприятия его участники и гости посетили самархеологический памятник – поселение Ботай, расположенный неподалеку от села Никольское.Здесь же была организована выставка, на которой были представлены найденныеартефакты.