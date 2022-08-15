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    • Книгу с произведениями современных писателей РК детективного жанра выпустит МВД

    15 Августа 2022 12:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Принять участие в литературном конкурсе «Серт» приглашает казахстанцев Министерство внутренних дел РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В прошлом году Министерством внутренних дел впервые в истории страны проведен республиканский конкурс детективных работ «Серт». Основная цель литературного конкурса – повышение правовой культуры населения, а также казахстанского патриотизма. А также привлечение внимания общественности к сложной и опасной работе полицейских и других работников правоохранительных органов», - сказала на брифинге официальный представитель МВД РК Шугыла Турлыбек.

    Было отмечено, что в рамках 30-летия казахстанской полиции МВД объявило о проведении второго республиканского конкурса «Серт».

    Положение о нем размещено на портале «Polisia.kz».

    Работы принимаются до 15 сентября текущего года.

    «МВД приглашает принять участие в конкурсе. Победители будут объявлены ко Дню независимости Казахстана. А по итогам конкурса будет выпущена книга с произведениями современных отечественных писателей детективного жанра», - добавила Шугыла Турлыбек.

    Фото: images.pexels.com

    Автор:

    Серик Сабеков

    #МВД РК #Общество
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