Книгу с произведениями современных писателей РК детективного жанра выпустит МВД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Принять участие в литературном конкурсе «Серт» приглашает казахстанцев Министерство внутренних дел РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В прошлом году Министерством внутренних дел впервые в истории страны проведен республиканский конкурс детективных работ «Серт». Основная цель литературного конкурса – повышение правовой культуры населения, а также казахстанского патриотизма. А также привлечение внимания общественности к сложной и опасной работе полицейских и других работников правоохранительных органов», - сказала на брифинге официальный представитель МВД РК Шугыла Турлыбек.

Было отмечено, что в рамках 30-летия казахстанской полиции МВД объявило о проведении второго республиканского конкурса «Серт».

Положение о нем размещено на портале «Polisia.kz».

Работы принимаются до 15 сентября текущего года.

«МВД приглашает принять участие в конкурсе. Победители будут объявлены ко Дню независимости Казахстана. А по итогам конкурса будет выпущена книга с произведениями современных отечественных писателей детективного жанра», - добавила Шугыла Турлыбек.

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