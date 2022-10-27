Книгу об Алихане Бокейхане презентовали в Москве

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - В Москве в Посольстве Казахстана состоялась презентация книги новосибирского ученого, доктора исторических наук, профессора Виктора Козодоя «Алихан Букейханов. Человек-эпоха» о жизни и деятельности видного казахского общественного и государственного деятеля, одного из лидеров партии «Алаш», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Посольства Казахстана в России.

В своей работе автор использовал источники, материалы и факты, в том числе и ранее не использованные в научном обороте: архивные документы, воспоминания, мемуары, публикации в газетах и журналах тех лет.

Ранее презентации книги с успехом прошли в пяти городах Казахстана (Астана, Алматы, Павлодар, Семей, Караганда). И вот – впервые в Москве с участием известных российских ученых и экспертов.

Открывая встречу, Посол Казахстана в России Ермек Кошербаев назвал книгу первым глубоким и цельным научным исследованием личности Алихана Бокейханова. Он напомнил, что многие аспекты деятельности движения «Алаш» не раскрыты в контексте восстановления исторической справедливости и обеспечения информированности широкой общественности. В связи с чем, как отметил Посол, презентуемая книга внесла заметный вклад в изучение исторических событий, предвосхитивших Независимость Казахстана.

В ходе мероприятия Ермек Кошербаев вручил Виктору Козодою орден «Достық» 2-й степени и Благодарность Президента Республики Казахстан.

В свою очередь, ученый поблагодарил руководство Казахстана за высокую награду и назвал книгу своим скромным вкладом в укрепление дружбы между народами двух стран. По его мнению, Алихана Бокейхана можно считать историческим деятелем не только Казахстана, но и России, так как он избирался в Госдуму, участвовал в работе общероссийских организаций и решении общероссийских вопросов. В завершение Виктор Козодой сообщил, что книга уже переведена на казахский язык, и выразил надежду на ее издание в ближайшее время.

Фото: kazembassy.ru