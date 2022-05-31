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    Книгу об Абае презентовали в Нур-Султане

    31 Мая 2022, 11:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Автором книги выступил азербайджанский историк, политолог, ведущий программы «Аспекты иностранных дел» азербайджанского телеканала СВС, эксперт Госкомитета Азербайджана по работе с диаспорами Теймур Атаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

    В столичном Доме дружбы состоялась презентация книги о казахском поэте и мыслителе Абае Кунанбаеве «Величие Абая, или попытка создания портрета мыслителя в XXI веке».

    В своем приветственном слове Теймур Атаев отметил, что Ассамблея народа Казахстана – не имеющий аналогов в мире общественный институт, созданный для реализации политики страны. Он также подчеркнул, что в здании Дома дружбы есть все для развития деятельности этнокультурных объединений.

    Стоит отметить, что впервые в историографии предпринимается попытка сопоставить нестареющие мысли Абая с аятами Корана. Для более полного понимания идей мыслителя автор обращается к важнейшим страницам казахской истории и значимым эпизодам биографии поэта. По его убеждению, это позволит более глубоко понять строки Абая, которые являются актуальными во все времена.

    Руководитель Управления внутренней политики города Нур-Султан Даурен Бабамуратов рассказал гостям о казахстанской модели межэтнического согласия, а также поздравил присутствующих с презентацией книги.

    В мероприятии приняли участие представители Посольства Азербайджанской Республики в Казахстане, столичных этнокультурных центров и молодежных крыльев городской АНК.

    Делегация посетила кабинеты этнокультурных объединений, ознакомилась с многовековой историей и культурой этносов.

    Советник Посольства Азербайджанской Республики в Казахстане Ровшан Кязимов выразил благодарность организаторам мероприятия. В завершение встречи автор вручил Дому дружбы книги и раздал читателям автографы.

    Мероприятие организовано совместно с посольством Азербайджанской Республики.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Астана Культура Общество Абай
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