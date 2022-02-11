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    Книгу о жизни Абая презентовали в Семее

    11 Февраля 2022, 18:36

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее презентовали книгу о жизни Абая, передает МИА «Казинформ» со со ссылкой на Semeynews.kz.

    В музее Абая прошла презентация книги об Абае «Степной титан». Это совместная работа российского писателя Георгия Пряхина и директора музея Турдыкула Шанбая. Книга повествует о жизненном пути великого мыслителя.

    «Один из моих друзей, выдающийся российский писатель, академик и главный редактор издательства «Художественная литература» Георгий Пряхин загорелся идеей выпустить книгу о жизненном и творческом пути Абая. Книгу, которая бы содержала не только сухие исторические факты, но и имела художественную окраску, чтобы ее можно было удобно читать современному читателю. Книга рассказывает обо всем его жизненном пути – от рождения до последнего дня. Это, своего рода, исторические эссе. Нами был заключен договор с издательством «Восточный экспресс», которое и выпустило книгу, которую мы сегодня презентуем», – сказал один из авторов книги, директор государственного историко-культурного заповедника Абая Турдыкул Шанбай.

    В год празднования 175-летия Абая, в стране был презентован сборник «Познание Абая – познание самого себя». Книга тиражом 1000 экземпляров вышла в свет осенью прошлого года и была представлена на Московской международной книжной ярмарке.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Восточно-Казахстанская область Культура История Казахстана Абай
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