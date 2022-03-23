Книгу о Жаксылыке Ушкемпирове представили в Турции

АНКАРА. КАЗИНФОРМ – В столице Турции состоялась презентация книги, подробно рассказывающей о жизни и спортивной карьере выдающегося борца, казахского чемпиона и героя труда Жаксылыка Ушкемпирова, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Юноша Жаксылык пришел в спорт, будучи студентом Семипалатинского зооветинститута. И, несмотря на профессиональную ориентацию, ему удалось стать настоящей звездой спортивной арены СССР и Независимого Казахстана. За годы тренировок и соревнований он добился таких званий, как Олимпийский чемпион в классической борьбе, чемпион мира, чемпион Казахской ССР по вольной и классической борьбе, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер Казахской ССР и Герой Труда Казахстана.

Как отмечает турецкий журналист и переводчик Уфук Тузман, биография великого спортсмена Жаксылыка Ушкемпирова служит примером для всего тюркского мира и именно поэтому турецкая молодежь должна знать об этом. По его мнению, в нынешнее цифровое время молодое поколение необходимо воспитывать в духе истории и традиций. Книга о казахском чемпионе полна подобным ценностям.

«Для нас является большим счастьем описывать в книге те моменты из жизни Жаксылыка Ушкемпирова, где молодой и талантливый спортсмен одолевает все сложности, подготовленные ему судьбой, отстояв при этом честь и достоинство казахского народа на международном уровне», - добавил Уфук Тузман.





По словам автора Сауле Досжан, поводом перевода книги на турецкий язык послужила цель воспитания казахского и турецкого молодого поколения в одном духе. Детям следует прививать воспитание батыров с раннего возраста. Книга, повествующая о нашем батыре Жаксылыке, рекомендуется к прочтению и родителям.

«Никогда не было легко стать призером Олимпиады. После Жаксылыка Ушкемпирова у нас никто не завоевывал высшей награды в этом виде спорта. И мне бы хотелось, чтобы наша молодежь была такой же стойкой, сильной, целеустремленной и патриотичной как уникальный в своем роде человек Жаксылык аға», - отметила писатель.

Книга о казахском чемпионе издана на государственном, русском и турецком языках. В ближайшем будущем ожидается перевод и на кыргызский язык.

О впечатлениях, полученных в турецком обществе на презентации книги в Анкаре, рассказал и сын великого палуана Елдос Ушкемпиров.

«Нашего отца как Олимпийского чемпиона знают многие в Казахстане и на постсоветском пространстве. Сегодня с помощью книги мы знакомим с его личностью турецкого читателя. Безусловно, для нас это честь, и мы гордимся этим событием. Пережитые мною чувства очень волнительные и одновременно потрясающие», - поделился сын Жаксылыка Ушкемпирова.



