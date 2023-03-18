Книгу о землетрясении в Кахраманмараше выпустили в Турции

АНКАРА. ANADOLU – КАЗИНФОРМ - Книгу под названием «Бедствие столетия: землетрясения 6 февраля 2023 года в Кахраманмараше» подготовило к изданию Управление по связям Администрации президента Турции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Anadolu.

Предисловие к книге, в которой повествуется о последствиях разрушительных землетрясений с эпицентром в турецкой провинции Кахраманмараш, написал президент Реджеп Тайип Эрдоган.

В издании приводится подробная информация о шагах по ликвидации последствий масштабного бедствия, предпринятых как государством, так и различными организациями и рядовыми гражданами.

Издание на турецком, английском и арабском языках состоит из шести разделов: «О землетрясениях 6 февраля 2023 года в Кахраманмараше», «Осознание бедствия столетия», «Поисково-спасательные работы в зоне землетрясений», «Коммуникация при стихийных бедствиях и борьба с дезинформацией», «Солидарность на фоне последствий землетрясений» и «Процесс восстановления и строительства после землетрясений».

Напомним, 6 февраля с эпицентром в Кахраманмараше произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия. По делу о рухнувших при землетрясениях в Турции жилых постройках арестованы 269 человек. Материальный ущерб от землетрясений составляет два триллиона турецких лир (свыше 105 миллиардов долларов).

В результате землетрясений 6 февраля в Турции погибли 48 тысяч 448 человек.

Фото: aa.com.tr