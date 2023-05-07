Книгу о Семипалатинском полигоне на японском языке презентовали в Токио

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - В Токийском национальном музее состоялась презентация книги казахстанской писательницы Сауле Досжан о Семипалатинском полигоне на японском языке, передает МИА «Казинформ».

Книгу с казахского на японский язык перевел известный переводчик Масуджима Шигенобу.

В ходе мероприятия Посол Казахстана в Японии Сабр Есимбеков подчеркнул важность развития литературных и культурных связей между двумя государствами, а также демонстрацию духовных ценностей современного Казахстана.

Как отметил глава общества «Япония-Евразия» Сока Гаккай, написав роман о трагедии ядерного испытания в Семипалатинском полигоне казахстанская писательница забила тревогу по поводу ядерной угрозы, более того, вселила в людей мужество и надежду на безъядерный мир.

«Более 40 лет у нас испытывали атомные бомбы. Казахстан и Япония разделили общую трагедию и общую боль страдании. Мы должны создать безъядерный мир для следующего поколения», - заявила С.Досжан.

Делегация из Казахстана посетила парк мира города Хиросима, возложила цветы к памятнику жертвам атомной бомбардировки, почтила их память минутой молчания.

В составе делегации прибыл в Японию и известный художник Карипбек Куюков. Состоялась выставка его картин на антиядерную тематику «Искусственное солнце».



