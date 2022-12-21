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    Книгу о девушке-беркутчи Айшолпан презентовали в Астане

    21 Декабря 2022, 15:41

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На первом Центрально-Азиатском медиафоруме состоялась презентация книги Лиз Уэлш «Беркутчи», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В презентации книги, изданной на английском языке, приняли участие заместитель руководителя Администрации Президента РК Аида Балаева, автор книги Лиз Уэлш, герой произведения, беркутчи Айшолпан Нургайып, министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали, бывший президент Монголии Намбарын Энхбаяр и участники форума.

    «Сегодня прекрасный момент. Думаю, что это еще одно хорошее творение, которое поднимет дух казахского народа! Теперь мы должны перевести это произведение на казахский язык и сделать его доступным для широкой публики», - сказала Аида Балаева.

    Автор:

    Серик Сабеков

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