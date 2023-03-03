Книгу Мухтара Ауэзова на татарском языке представили в Казани

КАЗАНЬ. КАЗИНФОРМ – В Казани прошла научно-практическая конференция, посвященная выходу в свет сборника трех произведений выдающегося казахского писателя Мухтара Ауэзова на татарском языке, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
В книгу вошли две повести «Выстрел на перевале», «Лихая година» и рассказ «Серый лютый». Издание приурочено к 125-летию писателя.
Переводчик книги, доцент Института филологии и межкультурных коммуникаций Казанского федерального университета Гульфия Гайнуллина отметила, что в диалоге культур народов неоценимую роль играют произведения художественной литературы, в которых находят отображения особенности национального менталитета, обычаи и традиции, образ мыслей, взгляды на окружающую действительность и взаимоотношения людей.
Как отметил заслуженный деятель Казахстана, ученый-культуролог Мурат Ауэзов, произведения отца сложны для восприятия на других языках. «Кто мог подумать, что в татарской среде, со своими языковыми и другими проблемами вдруг появляется переводчик, который с первого захода делает прекрасный перевод Мухтара Ауэзова на татарский язык. Гульфия Гайнуллина – это щедрый подарок судьбы для нас, такое не бывает случайно. В нашем общем добром деле заинтересована большая историческая судьба».
Мурат Ауэзов также рассказал о жизни и деятельности отца, его дружбе с видными представителями татарской культуры, о своей матери Фатиме Габитовой – педагоге, публицисте, просветителе, музе сразу трех выдающихся представителей казахской культуры Биляла Сулеева, Ильяса Жансугурова и Мухтара Ауэзова.
В свою очередь доктор филологических наук, профессор, заслуженный деятель науки Республики Татарстан Хатип Миннегулов рассказал о давних и тесных культурных связях казахского и татарского народов. Он напомнил, что в Семее, где в начале ХХ века учился Мухтар Ауэзов, половина жителей составляли татары, и татарская культура не могла не оказать влияния на становление будущего гения казахской литературы.
Генеральный консул РК в Казани Ерлан Искаков отметил, что книга выпущена в целях сохранения исторического наследия и развития культурно-гуманитарных, историко-культурных отношений между странами и позволит ближе познакомить татарского читателя с произведениями Мухтара Ауэзова.
Тираж перевода произведений казахского классика на татарский язык составляет порядка 100 экземпляров. В ближайшее время книги поступят в музейные, архивные и выставочные фонды Казани и другие регионы Татарстана.