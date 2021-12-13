Книгу «Казахстан. 30 лет Независимости» презентовали в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане состоялась презентация книги «КАЗАХСТАН. 30 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ. KAZAKHSTAN. 30 YEARS OF INDEPENDENS», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Книга выпущена издательством «ТОО BRANDS OF KAZAKHSTAN». Автор и составитель книги - Раушан Мухаметалина.

По словам Раушан Мухаметалиной, книга эта юбилейная, подарочная, коллекционная книга на русском и английском языках и предназначена для читателей Казахстана, стран ЕАЭС, СНГ и стран дальнего зарубежья.

«Наша главная задача – представить Казахстан читателям нашей страны, стран ЕАЭС, СНГ и стран дальнего зарубежья, как государство с развитой экономикой, отраслями и большим потенциалом роста во всех сферах экономики и бизнеса. В юбилейной книге Казахстан представлен через все регионы. Наша Родина – Республика Казахстан - 16 декабря 2021 года отмечает исторический юбилей – 30-летие Независимости. За прошедшие годы под руководством Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева наша страна достигла больших успехов в социально-экономическом развитии, укреплении государственности и международного авторитета. Мы выпустили эту книгу в честь 30-летия Независимости Казахстана», - отметила автор и составитель.

В публикации представлено предисловие Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева, Президента РК Касым-Жомарта Токаева, Премьер-Министра Казахстана Аскара Мамина. Аналитическую статью для книги написал министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов.

Статьи о достижениях регионов за 30-лет Независимости написали акимы 14 областей страны и городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент.

«В книге много исторических фотографий под рубрикой «Летопись Независимости», описывающие историческую роль в развитии Независимого Казахстана Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева и Президента РК Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. На нашей памяти, это первая в истории страны книга, где Казахстан представлен через регионы. Акимы представили свои регионы в аналитических статьях, которые демонстрируют специализацию и экономическую мощь регионов, некоторые из которых по своей территории, по экономическому потенциалу, превосходят целые страны. В статьях представлена информация о социальном развитии регионов и развития территорий. Это уникальная информация для инвесторов, нынешних и будущих стран-партнеров», - отметила Раушан Мухаметалина.

Также в книге опубликована информация о ведущих предприятиях и брендах Казахстана, представляющих разные отрасли и регионы. Это подарочная книга премиального класса на русском и английском языках, предназначенная для читателей и коллекционеров книг Казахстана, стран ЕФЭС, СНГ и стран дальнего зарубежья.

Это книга, представляющая всему миру в фотографиях Казахстан в целом и ее замечательную столицу – город Нур-Султан. Она также будет интересна экспертам в сфере экономики, индустрии, маркетинга, брендинга, широкому кругу читателей и коллекционерам деловых книг премиум-класса как в Казахстане, так и за рубежом.

Творческая команда издательства публикует премиальную коллекционную серию исторических книг о Казахстане, отечественных компаниях и брендах с 2016 года. Седьмой книгой, посвященной 30-летию независимости Казахстана, мы завершили серию книг о Казахстане, отечественных компаниях и брендах из семи книг.

Эти семь томов были посвящены историческим событиям: 25-летию Независимости Казахстана, проведению в нашей стране Всемирной выставки ЭКСПО-2017, 10-летию столицы Казахстана, 120-летию нефтегазовой отрасли Казахстана, две книги мы посвятили 10-летию реализации Государственной программы индустриально-инновационного развития Казахстана, седьмая книга посвящена 30-летию Независимости Казахстана.