Книгу к 160-летию Дины Нурпеисовой презентовали в Астрахани

АСТРАХАНЬ. КАЗИНФОРМ - В Астраханском региональном культурном центре имени Курмангазы состоялась презентация книги «Великий композитор Тюркского мира», приуроченная к отмечаемому в этом году 160-летнему юбилею выдающегося казахского композитора, домбристки, народной артистки Казахской ССР Дины Нурпеисовой.Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В изданной на казахском, русском, турецком, английском языках книге собраны уникальные и ранее не опубликованные факты о жизни кюйши.

Мероприятие было организовано генеральным консульством РК в Астрахани при содействии Агентства международных связей и Министерства культуры и туризма Астраханской области.

Гостями презентации стали делегация из Казахстана в составе ученых, краеведов и музыкантов, представители местных государственных органов, казахской диаспоры и жители региона.

Участники встречи отметили особый вклад Дины Нурпеисовой в развитие казахской домбровой музыки и ее адаптации к оркестрам, а также в формирование классической школы кюя. По их словам, Астраханская область по праву считается второй родиной выдающегося композитора: здесь она жила 15 лет и здесь, в 1934 году, к ней пришел первый официальный успех, когда на конкурсе художественной самодеятельности в селе Марфино она заняла первое место.

В продолжение праздничного мероприятия заслуженная артистка Республики Казахстан Айгуль Улькенбаева проводит мастер-класс на домбре в Астраханском колледже культуры и искусства.



