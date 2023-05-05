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    Книгу «Герои Великой степи» презентовали в Астане

    5 Мая 2023, 10:38

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В музее МВД состоялась презентация книги «Герои Великой степи». Она посвящена героям, погибшим на фронте ВОВ, тем, кто исполнял и сегодня исполняет служебный долг по защите общественного порядка и безопасности граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Справочно-энциклопедический сборник издан по инициативе Общественного объединения «Казахстанской организации ветеранов органов внутренних дел и Национальной гвардии», а также при поддержке министра внутренних дел Марата Ахметжанова.

    В мероприятии приняли участие известный космонавт, Халық қаһарманы Тохтар Аубакиров и бывший министр внутренних дел, Халық қаһарманы Каирбек Сулейменов.

    «Это яркий пример для подрастающего поколения. Благодаря подвигу наших героев мы обрели независимость, стали суверенным государством. От своего имени, а также от имени коллег я хочу отдать дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны, народным героям и поблагодарить тот коллектив, который создал эту книгу, – сказал министр Марат Ахметжанов. – Спасибо, что не забыли наших героев Великой степи, собрали по кусочкам целую историю и издали книгу», – подчеркнул Халық қаһарманы, космонавт Токтар Аубакиров.


    «Вот такого рода книги в первую очередь предназначены не для нас, а для нашей молодежи, для личного состава, и вообще молодого поколения нашего государства», – отметил Халық қаһарманы, генерал-полковник Каирбек Сулейменов.

    В ходе мероприятия председатель ветеранской организации МВД Умирзак Болсамбеков подарил музею ведомства историческую энциклопедию.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана История Казахстана ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Видео МВД РК
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