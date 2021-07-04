Книгу Елбасы «Эра Независимости» презентовали в Италии

РИМ. КАЗИНФОРМ – В рамках празднования 30-летнего юбилея Независимости Республики Казахстан в Риме прошла торжественная презентация книги Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева «Эра Независимости» на итальянском языке. Мероприятие при поддержке Фонда Нурсултана Назарбаева организовало Посольство Казахстана в Италии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В приветственной речи Посол Ерболат Сембаев отметил, что книга раскрывает важные факты о становлении независимой молодой страны и основана на личном опыте и наблюдениях Первого Президента, сохранившихся в рабочих блокнотах и архивах Нурсултана Назарбаева.

Дипломат подчеркнул важность перевода книги, вышедшей в свет в декабре 2017 года, на итальянский язык, так как сегодня Италия является одним из ведущих инвесторов в экономику Казахстана, а также занимает второе место в мире и первое место среди стран Европейского союза в списке основных торговых партнеров Казахстана.

«Эра Независимости» подробно описывает суть «казахстанской модели» развития, её эволюции, основные принципы, механизмы и движущие силы. В ней также раскрываются смыслы и значения трёх волн модернизации Казахстана, благодаря которым были успешно решены задачи демонтажа тоталитарной системы и строительства рыночной экономики», – отметил Е. Сембаев.

Кроме того, Посол добавил, что эти успехи являются уникальными примерами публичной дипломатии Елбасы. В книге присутствуют упоминания о его формальных и неформальных встречах с иностранными лидерами, каждая из которых подчеркивает масштаб личности Первого Президента и признания его исторической роли для страны.

В ходе мероприятия состоялась также презентация Фонда Нурсултана Назарбаева, деятельность которого направлена на повышение конкурентоспособности человеческого капитала Казахстана, а также на поддержку талантливой молодежи, реализацию социальных проектов и гражданских инициатив.

В своём обращении к участникам мероприятия Исполнительный директор Фонда Нурсултана Назарбаева Игорь Рогов выделил формулу казахстанского успеха, заключающуюся в равномерном развитии и укреплении основ эффективной государственности, таких как формирование собственной модели развития экономики, реформирование социальной сферы, нацеленное на улучшение качества жизни граждан, а также грамотно выстроенная гармоничная модель межэтнического согласия.

И. Рогов подчеркнул успехи стратегических международных инициатив Елбасы, благодаря которым страна стала общепризнанным, полноправным и активным членом мирового сообщества.

Спикерами мероприятия выступили Квестор Палаты депутатов Италии, председатель группы межпарламентской дружбы «Казахстан – Италия» Эдмондо Чириелли, Председатель Итальянско-казахстанской торговой палаты Паоло Гирелли, Почётный консул Казахстана в регионе Сицилия Алессандро Арборио Мела Ди Сант’Элия, Президент Международного института глобального анализа «Vision & Global Trends» Тиберио Грациани.

В завершение мероприятия Посол ещё раз подчеркнул, что благодаря переводу книги на итальянский язык местное сообщество, политики, представители деловых и общественных кругов, студенты смогут познакомиться с эволюцией «казахстанской модели» развития и откроют для себя новые ранее неизвестные грани новейшей истории Казахстана и пройденный страной путь.

Экземпляры книги «Эра Независимости» будут подарены итальянским научным центрам, занимающимся изучением стран Центральной Азии, библиотекам и высшим учебным заведениям Италии, что позволит им более углубленно изучить историю становления нашей страны и идеи Елбасы по укреплению государственности Казахстана.

Гостями мероприятия стали депутаты обеих палат Парламента Италии, в том числе члены межпарламентской группы дружбы «Италия – Казахстан», представители деловых, общественных, научных и культурных кругов, инвестиционных компаний, а также представители местных СМИ.