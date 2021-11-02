Книгу «Алихан Букейханов. Человек- эпоха» презентовали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы прошла презентация книги «Алихан Букейханов. Человек-эпоха», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Автор книги- российский гражданин, доктор исторических наук, профессор, соучредитель и ректор Сибирской академии управления и массовых коммуникаций Виктор Козодой.

По словам ученого, он написал свою работу, основываясь на информации, полученной из архива.

«Для меня большая честь провести презентацию моей книги в известном институте истории Казахстана. Главной целью написания книги было знакомство российских читателей с такой исторической личностью, как Алихан Букейханов, знатоком казахского народа», - сказал он.

Кроме того, автор книги поделился, что в свое произведение он добавил данные, о которых многие не знают.

В торжественном мероприятии, прошедшем в Институте истории и этнологии им. Ш. Уалиханова, приняли участие ученые, политологи, историки, краеведы, представители СМИ.

В ходе мероприятия вице-президент Национальной академии наук РК, доктор физико-математических наук, профессор Максат Калимолдаев вручил автору книги Почетную грамоту.