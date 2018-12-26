Книгу «Алаш арыстары» презентовали в столице Азербайджана

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В программной статье «Ұлы даланың жеті қыры» («Семь граней Великой степи») Глава государства особо отметил необходимость духовного возрождения тюркских народов. Он предложил Тюркскому совету реализовать проект «100 выдающихся личностей тюркского мира», для того чтобы сохранить наследие ярких имен тюркских народов и оставить его будущим поколениям, передает МИА «Казинформ».

В поддержку инициативы Президента Казахстана в столице Азербайджана - городе Баку - состоялась презентация книги «Алаш арыстары» и поэтического сборника Гусейна Джавида на казахском и азербайджанском языках. Организаторами мероприятия выступили Посольство Республики Казахстан в Азербайджане, КазНУ имени аль-Фараби и Национальная академия наук Азербайджана.

Ректор КазНУ академик Галым Мутанов в своем выступлении отметил, что в статье Главы государства «Семь граней Великой степи» уделено большое внимание вкладу тюркских народов в развитие человеческой цивилизации. Гусейн Джавид - великолепный мастер слова и выдающийся поэт Азербайджана, внесший огромный вклад в развитие мировой литературы. В своих трудах он широко воспевал духовную целостность тюркского мира.

«Уверен, что азербайджанцы, изучая историю «Алаш Орды», смогут глубже понять историю казахов, а знакомство с произведениями Гусейна Джавида несомненно будет способствовать духовному сближению казахского и азербайджанского народов», - подчеркнул Галым Мутанов.





В завершение встречи ректор КазНУ Галым Мутанов и вице-президент Национальной академии наук Азербайджана Иса Хабибейли подписали меморандум о сотрудничестве. Стороны договорились о переиздании материалов первого Всесоюзного тюркологического съезда, состоявшегося в 1926 году, а также о совместной реализации научных проектов по истории, языкознанию, культуре и литературе тюркских народов.

Президент Национального фонда Азербайджана «Деде Коркут» Эльдар Исмаилов в знак признания заслуг в науке и образовании, а также за большой вклад в укрепление и культурно-гуманитарных связей двух дружественных стран вручил ректору КазНУ орден «Qızıl yürәk» («Золотое сердце»).

Вручая высокую награду, он подчеркнул, что Галым Мутанов широко известен как видный ученый и организатор высшей школы, под его руководством ведущий университет Казахстана - КазНУ имени аль-Фараби - удостоился звания лучшего вуза тюркского мира и добивается значительных успехов на международном уровне.



