Книгу-альбом о достопримечательностях региона выпустили в Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Выпущенная тиражом в 1000 экземпляров, книга «Киелі Абай елі» написана на трех языках – казахском, русском и английском. В предисловии к изданию аким области Абай Нурлан Уранхаев особо отмечает статус Семея как духовного центра казахов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

«Великий путь, начатый Абаем и продолженный лидерами движения Алаш, вывел наш народ на совершенно новый уровень. Неслучайно в 2020 году решением Главы государства Касым-Жомарта Токаева Семей получил статус исторического центра страны. А в 2022 году был воссоздан новый регион – Абайская область . Это земля с высочайшей концентрацией истории, здесь истоки многих важнейших для истории Казахстана событий, свидетельством которых остаются архитектурные и мемориальные сооружения, многочисленные объекты истории, науки, культуры, образования, инженерных технологий и других сфер. В знании и понимании истории лежит путь к пониманию нашего дальнейшего развития», - отметил Нурлан Уранхаев.





Как рассказала автор текста, известный журналист Алла Белякина, это действительно первый в нашей области подобный образец книги, необычность которой воплощена уже в обложке – ее цвет символизирует восход нового созданного региона.

Треть книги посвящена «Пути Абая» - это и судьба поэта со всеми его взлетами и падениями, также это величайший роман-эпопея Мухтара Ауэзова, его можно проследить и географически как сакральный маршрут с помощью составленной карты. В этой части говорится о памятниках и музеях, имеющих непосредственное отношение к Абаю.

Вторая часть расказывает об административном центре области - городе Семее. Город с богатейшей и многогранной историей является первопроходцем во многих достижениях цивилизации Степного края, таких как первый телеграф, водопровод, телефон, кинематограф и многих других.





Третья часть книги, безусловно, станет открытием для многих – ведь в ней рассказывается об истории и достопримечательностях районов Абайской области . Природные сокровищницы уже привлекают множество туристов – озеро Алаколь, пещера Коныр-Аулие, озеро Шошкалы и так далее. Но и в истории этих мест есть удивительные факты, о которых захочется узнать подробнее.

«Для меня, например, в процессе работы было удивительно, насколько интересна, насколько широка, разнообразна история наших районов. И было очень трудно отобрать не только по нашему городу, но и в районах наиболее интересные события, поскольку их очень много, и очень много интересных объектов, - отметила Алла Белякина.

Под обложкой книги собрали своего рода открытки с красочными фотографиями и описанием наиболее значимых свидетельств истории и достопримечательностей. Однако, возможно, в ближайшем будущем появится и другая книга, более подробно ракрывающая разнообразие края и его богатое духовное наследие.



