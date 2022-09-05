Книгу «Ахмет Байтурсынов – Учитель нации» презентовали в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках международной научно-практической конференции к 150-летнему юбилею Ахмета Байтурсынова состоялась презентация книги «Ахмет Байтурсынов – Учитель нации». Книга выпущена на русском языке с целью популяризации трудов просветителя за пределами страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Книгу «Ахмет Байтурсынов – Учитель нации» написал академик НАН РК, доктор исторических наук Ерлан Сыдыков. Книга выпущена в издательском доме «Художественная литература» в серии «Жизнь замечательных людей». В книге нашли отражение сведения о жизни и творчестве Ахмета Байтурсынова.

«Ахмет Байтурсынов – это мировая фигура. Автор нашел современную форму подачи информации о личности Байтурсынова. Книга написана в форме ответов и вопросов, что делает ее более живой и доступной для читателя. Это очень хорошая современная форма. Автор сам придумал эту форму. Что касается сути, содержания книги, с работами Ерлана Сыдыкова работаю уже несколько лет. Мы издали книгу Ерлана Сыдыкова о Джамбуле, его энциклопедический словарь. В книге, помимо биографических сведений, много размышлений автора. Я подчеркнул для себя выражение, что духовность синонимична человечности. Мне нравится, что книга написана живым языком. Мне понравилось то, как автор пишет о дружбе и сотрудничестве между Ахметом Байтурсыновым и русскими интеллигентами. Мне думается, что за этим подходом стоит будущее, некий национальный и политический оптимизм. Вместе с тем, книга представляется неким гимном интеллигента, который страдает от любых притеснений, который несет на себе главную тяжесть служения народу, учится у народа, вместе с тем учит и поднимает народ. Это Абаевская традиция. Мне нравится, что Ерлан Сыдыков подчеркивает это качество в личности Байтурсынова», - сказал на конференции директор издательства «Художественная литература» Георгий Пряхин.

К слову, сегодня также будет организована выставка, посвященная наследию Ахмета Байтурсынова. Выставка состоит из трех частей. В первой собраны произведения, написанные великим ученым-просветителем и изданные за последние годы. Вторая часть состоит из копий фотографий и оригиналов книг Ахмета Байтурсынова, изданных при его жизни. Последняя часть состоит из научно-исследовательских работ об уникальной личности.

В заключение участники конференции примут резолюцию и посетят школу-лицей имени Ахмета Байтурсынова.

Ранее сообщалось, что в Нур-Султане проходит международная научно-практическая конференция «Научное наследие Ахмета Байтурсынова и интеллектуальная преемственность нового Казахстана».