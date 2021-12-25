Книгу «Адай тарихы» презентовали в Мангистау

МАНГИСТАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 23 декабря, с участием главы региона Нурлана Ногаева состоялась презентация книги заслуженного деятеля Казахстана, писателя Анеса Сарай «Адай тарихы», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Мангистауской области.

В мероприятии приняли участие супруга Анеса Сарай Алтыншаш Жаганова, заместитель председателя правления Союза писателей Казахстана Мереке Кулкенов, представители интеллигенции, поэты и писатели региона.

Новый сборник, который Анес Сарай создал еще при жизни, охватывает историю Мангистауского региона между древним каменным веком и периодом Алаш орды. В нем Анес Сарай рассказывает о значительных событиях Казахского ханства, потомках рода адай, отношениях адаев с другими родами.

Аким области Нурлан Ногаев поздравил присутствующих с презентацией сборника, отметив значительный вклад Анеса Сарай в казахскую литературу.

«Книга «Адай тарихы» написана не только о роде адай. В нем поэтапно запечатлены события, происходившие на казахской земле много веков назад. Молодому поколению необходимо знать историю своей Родины и чтить традиции своего народа. Писатель Анес Сарай, безусловно, внес огромный вклад в духовное развитие казахского народа», - сказал Нурлан Ногаев.

Необходимо отметить, что Анес Сарай изучил научные данные, ранее не упоминавшиеся в казахской истории, и выпустил в свет трилогию «Еділ-Жайық», «Исатай мен Махамбет», «Асылдың сынығы» и другие литературные произведения. За роман «Еділ-Жайық» он был удостоен Государственной премии РК в 1992 году.

В феврале 2021 года известный писатель Анес Сарай ушёл из жизни.