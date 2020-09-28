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    Книгу Абая на узбекском языке презентовали в Ташкенте

    28 Сентября 2020, 22:20

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Ташкенте прошла презентации книги «Слова назидания Абая» (Абай Қора Сўз)» на узбекском языке, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Презентация книги, приуроченная к 175-летию Абая, прошла в здании Посольства РК в Узбекистане.

    Организаторами проекта выступили Посольство Казахстана в Узбекистане и Международная Тюркская академия.

    Выступая на мероприятии, посол РК Дархан Сатыбалды отметил, что наши страны тесно сплетены культурными и историческими связями и подобные мероприятия внесут позитивный вклад в развитие взаимодействия между двумя государствами.

    «Творческое наследие великого поэта необходимо бережно хранить, так как произведения Абая вдохновляют молодое поколение на служение своему народу, поддерживают в нем стремление к просвещению, знаниям, к развитию наций через культуру и сближают народы», - отметил казахстанский дипломат.

    В качестве почетных гостей в мероприятии приняли участие председатель узбекско-казахского культурного центра, представитель Министерства образования Республики Узбекистан, представители СМИ и видный писатель-переводчик, член Союза писателей Узбекистана Козокбой Йулдошев.

    Автор:

    Мирас Куандыков

    Узбекистан Абай
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