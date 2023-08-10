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    Книги Абая передали крупнейшей научной библиотеке Словакии

    10 Августа 2023, 12:42

    БРАТИСЛАВА. КАЗИНФОРМ - В канун 178-й годовщины со дня рождения Абая Құнанбайұлы состоялась официальная церемония передачи книг великого казахского философа, поэта и просветителя в дар Университетской библиотеке столицы Словакии, прередает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Посольства РК в Словацкой Республике.

    На церемонии передачи книг Посол Казахстана Толежан Барлыбаев отметил глобальное значение духовного наследия Абая, творчество которого стало камертоном высоких идеалов нравственности и гуманизма. Подчеркнута актуальность изучения мира Абая в свете цивилизационных вызовов, брошенных человечеству в ХХI веке.

    Дипломат выразил надежду, что коллекция книг Абая, изданных на словацком и английском языках, представит интерес для широкого круга читателей.

    Университетская библиотека Братиславы (ULB) – старейшая, самая большая и посещаемая библиотека в Словакии. Основанная в 1919 году она долгое время являлась Словацкой национальной библиотекой, книжный фонд которой превысил 2,5 миллиона изданий.

    Помимо классических изданий, в коллекцию входят научно-исследовательские труды и диссертации, электронные документы, библиографические статьи, серия индекса научного цитирования, а также база данных PROQUEST включающая 1100 наименований периодических изданий.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Культура Абай Международная деятельность РК Словакия Дипломат
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