Книга с фронтовыми письмами вышла в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре вышла в свет книга «Войной опалённые строки», публикующая письма, плакаты, листовки, заметки, фотографии военных лет, похоронные извещения, воспоминания участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла из Павлодарской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Именно молодёжи и подрастающему поколению в первую очередь адресована наша книга «Войной опалённые строки», содержащая документальные свидетельства военной поры, в которых воссоздаются героические подвиги и будни наших соотечественников в годы суровых испытаний на полях сражений и в тылу. Познание истории невозможно без изучения архивных документов, как невозможен истинный патриотизм без знания истории своего Отечества», - обратились к читателям авторы-составители книги «Войной опалённые строки» Вера Болтина, Людмила Шевелёва и Татьяна Покидаева.

Новое издание знакомит читателей с историей Великой Отечественной войны посредством документов: писем, плакатов, листовок, заметок, фотографий военных лет, похоронных извещений, воспоминаний участников войны. Документы, которые опубликованы в книге, содержат сведения о вкладе жителей Павлодарской области в Победу в войне, о подъёме патриотизма, героизме воинов из Прииртышья на фронте и в тылу. В томе, который состоит из 568 страниц, опубликованы документы, выявленные в государственном архиве Павлодарской области, а также в его Железинском, Успенском и Щербактинском отделах, в Центральном архиве Министерства обороны России, в частных архивах, в Павлодарском областном историко-краеведческом музее имени Г.Н. Потанина. Авторы-составители при подготовке издания использовали также опубликованные, неопубликованные источники и периодику.

«Цену за Великую Победу трудно представить и невозможно назвать. Невосполнимыми потерями обернулась Великая Отечественная война для нашей Родины. Война коснулась почти каждой семьи, - пишут авторы-составители. – Около 28 тысяч из ушедших на фронт из Павлодарской области погибли в боях и пропали без вести. В подавляющем большинстве – это совсем молодые люди».

Над книгой, которая вышла в павлодарском издательстве «ЭКО», также работали предприниматель, руководитель инжинирингового предприятия «Промышленное и гражданское строительство» Сергей Гарин, директор издательства Анатолий Сытин и дизайнер-верстальщик Ирина Киселёва.

«Безмерную благодарность авторы-составители книги «Войной опалённые строки» выражают председателю правления ТОО «Евразийская Группа» Серику Каримжановичу Шахажанову, президенту АО «Казахстанский электролизный завод» Андрею Алексеевичу Батраченко, вице-президенту по персоналу АО «Казахстанский электролизный завод» Ринату Мунировичу Калдашову, учредителю ТОО фирма «Ай-Су Мелиорация» Виталию Вячеславовичу Соломкину, директор «Ай-Су Мелиорация» Валерию Ивановичу Левченко и предпринимателю Сергею Петровичу Гарину, осуществившим финансирование данного издания, чья благотворительная деятельность, приносящая весомые и достойные результаты, заслуживает высокой оценки», - добавили В. Болтина, Л. Шевелёва и Т. Покидаева.

Среди опубликованных документов читатель найдёт письма на казахском, русском языках с фронта и на фронт. Некоторые из них, как написал в одном из двух предисловий в начале книги почётный журналист Казахстана Юрий Поминов, идеологически заряжены. В первых, по его словам, - обычно бодрые строки о стремлении победить врага, часто заверения о том, что боец не посрамит честь воина, и не опозорит фамилию, а в ответных письмах – наказ фронтовикам бить врага, отчёт о трудовых подвигах в тылу, о сборе средств на нужды фронта.

«Героическая Красная Армия от оборонительных боёв перешла в решительное контрнаступление, уничтожает и гонит фашистские орды на запад, очищая советскую землю от этой поганой нечисти. Освобождены тысячи советских городов и сёл, десятки и сотни тысяч советских граждан, испытавших на себе ужасы плена у фашистских извергов – немецких захватчиков, - говорится в письме раненых бойцов, командиров и политработников, находившихся в феврале 1942 года на излечении в Павлодарском эвакогоспитале № 2448, трудящимся области. – Мы, бойцы, командиры и политработники, залечив свои раны, снова вернёмся в действующие части Красной Армии, будем громить и уничтожать смертельных врагов нашей любимой Родины».

В другом письме боец Ж. Айтмухамбетов 20 июля 1942 года просит председателя Лебяжинского райисполкома сообщить, где и как сейчас живёт его семья, от которой солдат полгода не получал писем, а также оказать его родным государственную помощь и желает «успешно убрать без потерь зерно».

«Дорогой, любимый друг или брат или отец! Я не знаю, кому из вас достанется моя кровь, но я знаю одно: в каждой капле крови моей кипит заклятая ненависть к врагу, замучившему мою мать, моих маленьких сестрёнок, - писала из Павлодара не позднее 28 марта 1943 года на фронт почётный донор СССР В.И. Кирюшкина. - Пусть моя ненависть ещё больше воспламенит твоё сердце».

Яков Жерняк в сентябре 1943 года писал читателям Цюрупинской районной (ныне - Щербактинский район) газеты «Ленинский путь» из действующей армии о том, как сапёры разминировали поле под огнём вражеских пулемётов.

«8 января 1944. Утром прибыли в село Пустоха. Получили задачу: занять оборону в селе Мшанец. Прибыли в село Мшанец, где батальон начали кормить завтраком. Установили пушки на огневые позиции. В 12 час. осколком вражеской мины я был ранен в ногу. Перевязку сделал ст. лейтенант Колотилин. Доложил начарту Овезову А. обстановку и командовать батареей оставил лейтенанта Пензурова А.Н. Из санчасти полка направили в медсанчасть дивизии, писал из действующей армии в павлодарский тыл неизвестный солдат. – 9 января 1944. В медсанбате сделали операцию – вынули осколок, перевязали. Дали направление в армейский госпиталь, но я вернулся в санчасть полка».



