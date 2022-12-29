Книга Млечина о Кантаре в большей степени о Президенте Токаеве – Ербол Едилов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - О чем на самом деле говорит книга Леонида Млечина «Трагический январь. Президент Токаев и извлечение уроков», разъяснил известный казахстанский политолог Ербол Едилов. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Книга российского журналиста и публициста Млечина «Трагический январь. Президент Токаев и извлечение уроков» наделала много шума в казахстанском сегменте соцсетей, а некоторые Телеграм-каналы стали «подливать масла в огонь». Но если отнестись к этому объективно, то вся критика основывается на формуле «Не читал, но осуждаю». Никто, наверное, не станет спорить, что вырывать из контекста нельзя никогда, особенно журналистам и политологам, но это почему-то происходит. Соглашусь, что некоторые приведенные тезисы неоднозначны и спорны, но повторю – книгу сначала надо прочитать целиком. Точно также, например, нельзя считать «Майн кампф» Гитлера доброй и честной книгой, если там есть несколько хороших идей по социальной справедливости. С другой стороны, «Трагический январь», как мне видится, во многом предназначен для российской аудитории, которая, мягко говоря, неверно представляет события начала этого года в Казахстане и месте в них Президента Касым-Жомарта Токаева. Автор прямо говорит, что выпады российских политиков в отношении Казахстана «волнуют и будоражат казахское население, явно рождают антироссийские настроения». Остается только надеяться, что эта книга дойдет, если не до массового читателя в России, то до этих самых политиков, пропагандистов и тех, кто называет себя журналистами», - написал в Telegram казахстанский политолог Ербол Едилов.

Как отметил эксперт, совсем не обращать внимание на появление этой книги и цитат из нее нельзя.

«Только надо одновременно относиться объективно, читать «между строк» и делать скидку на то, что Млечин писал с чьих-то слов и все-таки добавлял что-то, как писатель. Именно с этой позиции хотел бы рассмотреть пару тезисов, которые появились в эти дни. Во-первых, это о том, что в первые дни «Токаев оказался в настоящей информационной изоляции, организованной силовиками» и что «его запугивали масштабами беспорядков, количеством напавших на основные областные центры бандитов, их планами атаковать Акорду – резиденцию президента». Судя по всему, так и было. Такую версию выдвигали даже некоторые отечественные независимые СМИ. Кстати, слова Президента из его «знаменитого приказа «открыть огонь на поражения» тоже, по сути, вырваны из контекста всего заявления. Исходя из этого, становится вполне понятным другой тезис из книги: «Мурат Бектанов явно превысил свои полномочия и применил силу уже тогда, когда в этом не было необходимости». С этим тоже все согласятся, учитывая, что обвинения против бывшего министра обороны Бектанова менялись со временем», - считает Ербол Едилов.

По словам политолога, нельзя упускать из внимания цитаты о Кариме Масимове и Нурсултане Назарбаеве, которые он ранее приводил (о желании Первого Президента вернуть всю полноту власти).

«Это достаточно честный взгляд на подоплеку январской трагедии, но его не стоит считать официальной версией. По крайней мере, пока. Точно также нельзя сказать, что эта книга является неким направлением, по которой будет двигаться следствие и какова будет официально сформулированная версия январских событий – так думать, по меньшей мере, наивно. В любом случае, никто и никому не запрещал написать книгу или снять фильм (такие, кстати, уже появляются) по январским событиям, изложить свое мнение и видение. Так почему именно Млечин стал объектом критики, причем, с переходом на личности? Он, объективно говоря, провел неплохой анализ и был в Алматы, судя по его документальному фильму. Вообще, как я полагаю, что «Трагический январь» - это книга в большей степени о Президенте Токаеве, о том, в каком незавидном положении он оказался, о том, как «президент буквально в одиночку боролся за страну против бандитов и предателей из силового блока» (это опять цитата), при этом все решения (как и заявления) он принимал сам. В этом плане, как мне кажется, для казахстанского читателя важен взгляд со стороны, который просто необходим для полного понимания того, что было в январе и после, что происходит сейчас. Конечно, итоги подводить еще рано, но промежуточный этап оценить надо – пусть даже пока глазами российского публициста», - резюмировал Ербол Едилов.

Ранее сообщалось о том, что в Посольстве Казахстана в России состоялась презентация книги Леонида Млечина «Трагический январь. Президент Токаев и извлечение уроков».





Фото: time.kz



