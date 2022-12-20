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    Книга Леонида Млечина о событиях Кантара презентована в Москве

    20 Декабря 2022, 18:55

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ – В Посольстве Казахстана в России состоялась презентация книги Леонида Млечина «Трагический январь. Президент Токаев и извлечение уроков», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Открывая мероприятие, Чрезвычайный и Полномочный посол Казахстана в России Ермек Кошербаев напомнил присутствующим, что 2022 год запомнился событиями, которые перевернули привычный уклад вещей для миллионов казахстанцев, разделили их жизнь на «до» и «после».

    «Мы пережили, пожалуй, самый драматичный момент за всю историю независимого развития нашей страны. Фактически, речь шла о сохранении государственности и суверенитета Республики», - отметил Ермек Кошербаев.

    По словам главы диппредставительства, за последние месяцы в СМИ и блогосфере вышло множество статей и публикаций, но по-настоящему глубокой и объемной попытки разобраться в причинах и обстоятельствах январских событий пока не было. Этот пробел попытался заполнить в своем исследовании известный российский журналист, публицист Леонид Млечин.

    «Работая над книгой, автор выезжал в Казахстан, где лично встречался с непосредственными очевидцами, участниками событий, изучал документы, осматривал места инцидентов с тем, чтобы воссоздать ясную картину произошедшего. Многие факты, о которых узнает читатель, ранее не были известны широкому кругу общественности», - проинформировал собравшихся глава казахстанской дипмиссии.

    В своей презентации Леонид Млечин рассказал, что книга состоит из описания событий того периода, личных бесед с участниками и очевидцами: с полицейскими, с людьми, которые оказались в ловушке, которые пострадали и теми, кто проявил невероятное мужество.

    «События января имеют колоссальное значение, потому что Казахстан нам – сосед, партнер, союзник и друг. Мы крайне заинтересованы в том, чтобы в республике все было хорошо. Эти события происходили в стране, которая всегда была самой стабильной в регионе Центральной Азии. И вдруг происходит нечто невообразимое. Что случилось? Мне самому было безумно интересно. Второе, я был потрясен тем, с какой скоростью с человека слетает такая тонкая кожура цивилизованности. То, что мне рассказывали в Алматы, то, что люди пережили тогда, меня потрясло. Но и третье, судьба Казахстана зависела от одного человека, от Президента страны», - сказал Леонид Млечин.

    Автор книги «Трагический январь. Президент Токаев и извлечение уроков» уверен, что многие недооценили лидерские качества Касым-Жомарта Токаева, которые профессиональный дипломат проявил в самый важный, переломный момент.

    «И очень многие заблуждались на его счет, по разным причинам. Я с самого начала считал, что это редкостная удача для Казахстана. И Президент Токаев не только справился с тем, что там произошло – вывел страну из этого тяжелейшего кризиса, но и начал новую жизнь. Дал возможность стране двигаться вперед», - рассказал писатель.

    Говоря о предтечах событий трагического января, Леонид Млечин отметил, что к этому, по его мнению, привели соответствующие причины.

    «Формальным поводом было то, что могло быть легко урегулировано – повышение цен на газ, которое в той области действительно имеет большое значение. Но реальная причина, судя по всему, состояла в том, что кому-то хотелось избавиться от Главы государства, не устраивала его политика, антикоррупционная активность, действия, направленные на открытость страны, на то, чтобы страна двигалась вперёд, и тут представился удачный повод», - отметил он.

    Из событий Кантара, по мнению публицисты, должны быть сделаны выводы. Цель у этого переосмысления простая – сделать всё, чтобы подобная трагедия никогда не повторилась.

    «Я думаю, что главных уроков два. Надо внимательно и ясно изучить, что и как произошло. Ответы на эти вопросы еще не все даны – еще не все уголовные дела рассмотрены, не все судебные приговоры вынесены. Второе, для меня самое главное, что мы должны хорошо понимать, что происходит у нашего союзника», - подытожил он.

    Научный сотрудник Центра мировой политики и стратегического анализа Института Китая и современной Азии РАН (ИКСА РАН) Александра Перминова считает, что работа Леонида Млечина станет большим вкладом в понимание россиянами жизни, событий и уклада в целом казахстанцев.

    «Леонид Михайлович писал книгу для россиян, как он уже сказал. И здесь мы видим язык человека, который видит ситуацию не изнутри, а извне, смотрит на нее глазами стороннего наблюдателя. Такой взгляд, безусловно, будет более понятен наблюдателям, таким же россиянам, которых интересовала судьба казахстанцев в эти дни, которые переживали за всю страну в январе этого года», - считает А. Перминова.

    В презентации книги «Трагический январь. Президент Токаев и извлечение уроков» приняли участие дипломаты Посольства Казахстана в России, а также представители российского научного и экспертного сообщества.

    Автор:

    Нарымбек Исмагулов

    Россия Алматинская трагедия Январские события
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