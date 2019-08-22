Книга казахстанского ученого вышла в свет в Китае

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На крупнейшей в мире Пекинской международной книжной выставке презентована книга ректора КазНУ им. аль-Фараби академика Галимкаира Мутанова «Математические методы и модели в экономическом планировании, управлении и бюджетировании» на китайском языке. Монография вышла в ведущем издательстве КНР при Университете Жэньминь, передаёт МИА «Казинформ».

В презентации книги приняли участие Вице-министр пропаганды ЦК КПК Цзян Цзяньго , ректор Университета Жэньминь Лю Вэй, первый секретарь Посольства РК в КНР Каламкас Дузбаева , ректор КазНУ Галым Мутанов , известные ученые и специалисты.

«Мы знаем академика Галыма Мутанова не только как руководителя ведущего вуза Казахстана, но и как крупного ученого с мировым именем. Его научный труд, который мы презентуем, издан на нескольких языках и получил высокую оценку на международном уровне. Теперь он вышел и на китайском языке. Актуальность, инновационный подход и многогранность его исследования несомненно представляют огромный интерес не только для научного сообщества, но и практиков и руководителей Китая», - подчеркнул ректор Университета Жэньминь Лю Вэй. Казахстанскому ученому был вручён сертификат в знак признания его научных достижений.

Следует отметить, что данная монография получила высокую оценку лауреата Нобелевской премии в области экономики Джона Нэша , который сравнивал результаты исследования с работами двух других лауреатов Нобелевской премии Кристофера Симса и Гарольда Куна. Ранее она была издана в крупнейшем в мире издательстве «Springer Nature» и вошла в топ наиболее востребованных книг, в электронном виде ее скачали около 15 тыс. пользователей, что является одним из лучших показателей. Также научный труд Г. Мутанова был включен в авторитетную международную базу данных ведущих научных публикаций Web of Science Core Collection.

Пекинская международная книжная выставка проводится с 1986 года и стала ведущей платформой в сфере издательской и полиграфической индустрии. В этом году в ее работе принимают участие более 2,5 тыс. экспонентов из 100 стран мира.

Большой интерес на выставке вызвал павильон Издательского дома «Қазақ университеті» КазНУ им. аль-Фараби, где было представлено более 300 научных трудов ученых университета.