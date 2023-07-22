КНДР запустила целую серию ракет в сторону Желтого моря

СЕУЛ. КАЗИНФОРМ – КНДР в субботу запустила сразу несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yonhap.

Разведывательные органы Южной Кореи и США анализируют пуски, которые произошли около 4:00 утра по местному времени, чтобы узнать больше о типе запущенных ракет и других деталях.

«Наши вооруженные силы усилили наблюдение и тесно сотрудничают с Соединенными Штатами, поддерживая боевую готовность», — заявили официальные источники в Южной Корее, добавив, что внимательно следят за дальнейшими действиями КНДР.

Запуски были произведены через три дня после того, как КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Восточного моря.

Запуски также произошли на фоне обострения напряженности на Корейском полуострове после того, как в порт Южной Кореи впервые за 40 лет зашла американская подводная лодка, на которой можно разместить ядерное оружие, а также первых корейско-американских переговоров по ядерным вопросам ранее на этой неделе.

КНДР осудила прибытие американской подводной лодки в Южную Корею.