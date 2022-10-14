КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

ТОКИО. КАЗИНФОРМ – КНДР в пятницу осуществили пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на правительство Японии, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Баллистическая ракета, запущенная в пятницу в 01:47, пролетела около 650 км, максимальная высота полета составила 50 км.

Ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, примерно в 370 км от побережья.

По словам министра обороны Японии Ясукадзу Хамада, баллистическая ракета, запущенная КНДР, возможно, летела по нетипичной траектории.

Как пишет Kyodo, с начала текущего года КНДР провела не менее 27 ракетных пусков, включая межконтинентальные баллистические ракеты.

Как сообщалось, 4 октября впервые за 5 лет Северная Корея запустила баллистическую ракету над территорией Японии. Власти Японии вынуждены были объявить о временной эвакуации жителей северо-восточных регионов и приостановить движение поездов.

«Запуск КНДР баллистических ракет может вызвать рост нестабильности в регионе», - отметил на заседании Совета Безопасности ООН помощник Генерального секретаря ООН по Ближнему Востоку, Азии и Тихоокеанскому региону Халед Хиари.

Он напомнил, что Генеральный секретарь ООН решительно осудил запуск КНДР баллистической ракеты большой дальности, назвав его «безрассудным» шагом и явным нарушением соответствующих резолюций Совета Безопасности.





Фото: kyodonews.net



