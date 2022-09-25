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    КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

    25 Сентября 2022, 17:52

    СЕУЛ. СИНЬХУА-КАЗИНФОРМ - КНДР совершила пуск баллистической ракеты малой дальности в сторону Японского моря. Об этом сообщил в воскресенье Комитет начальников штабов Республики Корея (КНШ РК), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на новостное агентство «Синьхуа».

    КНШ обнаружил запуск из района в Тэчоне или его окрестностях в провинции Северный Пхеньян в 06:53 по местному времени, говорится в сообщении. При этом дополнительные подробности в нем отсутствуют.

    Согласно КНШ, Республика Корея поддерживает полную боеготовность в тесном сотрудничестве с США, одновременно усиливая наблюдение и бдительность.

    Запуск ракеты КНДР произошел спустя два дня после того, как американский атомный авианосец прибыл в Пусан, расположенный примерно в 390 км к юго-востоку от Сеула, для проведения запланированных в этом месяце совместных учений с южнокорейскими военно-морскими силами.

    Фото: YonhapNews

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Корея Мировые новости КНДР
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