КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

СЕУЛ. СИНЬХУА-КАЗИНФОРМ - КНДР совершила пуск баллистической ракеты малой дальности в сторону Японского моря. Об этом сообщил в воскресенье Комитет начальников штабов Республики Корея (КНШ РК), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на новостное агентство «Синьхуа».

КНШ обнаружил запуск из района в Тэчоне или его окрестностях в провинции Северный Пхеньян в 06:53 по местному времени, говорится в сообщении. При этом дополнительные подробности в нем отсутствуют.

Согласно КНШ, Республика Корея поддерживает полную боеготовность в тесном сотрудничестве с США, одновременно усиливая наблюдение и бдительность.

Запуск ракеты КНДР произошел спустя два дня после того, как американский атомный авианосец прибыл в Пусан, расположенный примерно в 390 км к юго-востоку от Сеула, для проведения запланированных в этом месяце совместных учений с южнокорейскими военно-морскими силами.

Фото: YonhapNews