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    КНДР вновь провела запуск неопознанных снарядов

    6 Августа 2019, 09:51

    СЕУЛ-НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – КНДР вновь произвела запуск двух снарядов, предположительно баллистических ракет малой дальности, в Восточном море во вторник утром, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yonhap.

    Такимобразом, Пхеньян демонстрирует свое недовольство продолжающимися совместнымивоенными учениями между Сеулом и Вашингтоном.

    Вооруженныесилы Южной Кореи подтвердили, что снаряды были выпущены в 5:24 и 5:36 утра поместному времени с восточного побережья провинции Южная Хванхэ. Дальностьполета снарядов составила около 450 километров.

    «Органыразведки Южной Кореи и США считают, что эти ракеты малой дальности, обладающиетеми же характеристиками, что и баллистические ракеты, выпущенные КНДР 25июля», - сообщил источник в Южной Корее, добавив, что проводится анализ дляопределения их точного типа.

    «Нашивоенные следят за ситуацией в случае дополнительных запусков и находятся вполной готовности», - заявили в Объединенном комитете начальников штабовРеспублики Корея.

    Сеули Вашингтон продолжают следить за ситуацией и проводят взаимные консультации поэтому вопросу.

    Этоуже четвертый запуск ракет, производимый КНДР за последние две недели. Впятницу КНДР выпустила два снаряда малой дальности в Восточное море, всегочерез два дня после запуска двух баллистических ракет ближнего радиусадействия, согласно заявлению комитета. 25 июля Пхеньян также выпустил двебаллистических ракеты нового типа, тем самым возобновив испытания оружия.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Корея
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