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    КНДР вновь произвела запуск снарядов

    9 Марта 2020, 10:51

    СЕУЛ. YONHAP - КАЗИНФОРМ – КНДР осуществила запуск трех снарядов ближнего радиуса действия в Восточное море в понедельник утром, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yonhap.

    По сообщению Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, снаряды были выпущены из районов, прилегающих к городу Сондок в провинции Южный Хамгён, примерно в 07:36 утра местного времени. Они пролетели около 200 километров, достигнув максимальной высоты около 50 км.

    Ракеты были выпущены через неделю после того, как КНДР провела аналогичные запуски 2 марта.

    «Запуски являются частью артиллерийских ударных учений с участием нескольких типов ракетных пусковых установок», - говорится в сообщении Объединенного комитета.

    Южнокорейские и разведывательные органы США анализируют особенности запусков и «следят за ситуацией в случае дополнительных запусков».

    2 марта КНДР запустила два снаряда ближнего радиуса действия из многоцелевой ракетной установки под руководством Ким Чен Ына в ходе очередных учений.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Корея
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