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    КНДР произвела запуск неустановленной баллистической ракеты

    12 Июля 2023, 14:34

    СЕУЛ. КАЗИНФОРМ - КНДР в среду запустила неустановленную баллистическую ракету в сторону Восточного моря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yonhap.

    Информацию о запуске баллистической ракеты подтвердили южнокорейские военные.

    Объединенный комитет начальников штабов заявил, что зафиксировал пуск. Какого рода баллистическая ракета была запущена не уточняется. Южная Корея в данный момент проводит анализ запуска.

    В понедельник и вторник Ким Ё Чжон, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, выступила с заявлениями о том, что американский военный самолет-разведчик «вторгся» в воздушное пространство над экономической зоной КНДР.

    Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль, который в данный момент находится в Литве для участия в саммите НАТО, провел экстренное заседание Совета национальной безопасности, предупредив, что КНДР «заплатит» за незаконный запуск баллистической ракеты.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Мировые новости КНДР
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