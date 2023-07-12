КНДР произвела запуск неустановленной баллистической ракеты

СЕУЛ. КАЗИНФОРМ - КНДР в среду запустила неустановленную баллистическую ракету в сторону Восточного моря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yonhap.

Информацию о запуске баллистической ракеты подтвердили южнокорейские военные.

Объединенный комитет начальников штабов заявил, что зафиксировал пуск. Какого рода баллистическая ракета была запущена не уточняется. Южная Корея в данный момент проводит анализ запуска.

В понедельник и вторник Ким Ё Чжон, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, выступила с заявлениями о том, что американский военный самолет-разведчик «вторгся» в воздушное пространство над экономической зоной КНДР.

Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль, который в данный момент находится в Литве для участия в саммите НАТО, провел экстренное заседание Совета национальной безопасности, предупредив, что КНДР «заплатит» за незаконный запуск баллистической ракеты.