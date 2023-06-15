КНДР произвела запуск неустановленной баллистической ракеты

СЕУЛ. YONHAP - КАЗИНФОРМ - КНДР запустила неустановленную баллистическую ракету в направлении Восточного моря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yonhap.

По данным южнокорейских военных, запуск произошел после того, как Сеул и Вашингтон завершили крупнейшие в истории совместные учения недалеко от границы двух Корей.

Пока неизвестно, какого типа ракета была запущена, проводится анализ.

31 мая КНДР неудачно запустила ракету, которая, как утверждалось, имела спутник-шпион на борту. Она упала в море из-за ненормального запуска двигателя второй ступени, сообщают государственные СМИ КНДР.

До этого КНДР провела еще один пуск ракеты 13 апреля. Была запущена новая твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-18».