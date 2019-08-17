КНДР подтвердила испытания «нового оружия»

СЕУЛ – Yonhap - НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В субботу КНДР подтвердила, что запуск двух ракет в пятницу был ничем иным, как испытанием «нового оружия». Пхеньян заявил, что испытания проводились под руководством северокорейского лидера Ким Чен Ына, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yonhap.

«Ким Чен Ын вновь провел испытание нового оружия в пятницу утром»,- говорится в сообщении Центрального информационного агентства Кореи.

«Целью нашей страны в сфере обороны является обладаниенепобедимым военным потенциалом, чтобы никто не осмеливался нас провоцировать»,- цитирует агентство слова Ким Чен Ына. – Все должны помнить, что мы хотимобладать такой мощной силой, которая была бы достаточно сильна, чтобыпрепятствовать любым попыткам нас провоцировать».

Агентство не предоставило каких-либо подробностей о новоморужии, включая его название.

Заявление северокорейской стороны появилось на следующийдень после того, как военные Южной Кореи сообщили о запуске двух снарядов,предположительно являющихся баллистическими ракетами малой дальности, увосточного побережья. В сообщении говорится, что ракеты пролетели около 230 кмна максимальной высоте 30 км.

Военные эксперты утверждают, что снаряды имеют внешнеесходство с тактической армейской ракетной системой США.

На фотографиях, опубликованных северокорейскими новостнымиагентствами, видно, как ракеты, запущенные с пусковой установки, поражают цельна небольшом скалистом островке в Восточном море.

Запускракет в пятницу произошел через шесть дней после того, как КНДР выпустила2 снаряда, предположительно баллистические ракеты малой дальности. Это ужешестой запуск ракет, произведенный КНДР с конца июля.

В последние недели КНДР проводила неоднократные испытанияоружия в знак протеста против продолжающихся совместных военных учений ЮжнойКореи и Соединенных Штатов, которые она рассматривает в качестве репетициивторжения.