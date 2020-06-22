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    КНДР переустанавливает громкоговорители на границе с Южной Кореей

    22 Июня 2020, 15:46

    СЕУЛ. КАЗИНФОРМ – В понедельник КНДР начала переустанавливать громкоговорители в районах вдоль границы с Южной Кореей, подтвердили военные источники в Сеуле, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yonhap.

    Южнокорейское новостное агентство отмечает, что КНДР демонтировала громкоговорители, используемые для пропаганды, на границе с Южной Кореей в соответствии с соглашением, подписанным на высшем уровне в 2018 году.

    После встречи на высшем уровне между президентом Мун Чжэ Ином и лидером КНДР Ким Чен Ыном 27 апреля 2018 года, обе страны согласились прекратить все враждебные действия друг против друга и ликвидировать все средства пропаганды, включая трансляции через громкоговорители и распространение листовок.

    Источник в Сеуле сообщает, что в воскресенье в КНДР «в нескольких местах» демилитаризованной зоны были вновь установлены громкоговорители. Два года назад после подписания мирного соглашения с Южной Кореей КНДР демонтировала десятки громкоговорителей примерно в 40 районах вблизи границы.

    «Мы внимательно следим за действиями КНДР по ведению психологической войны. Мы готовы реагировать на любые ситуации», - подчеркнул источник в Сеуле.

    Южная Корея также рассматривает возможность восстановления своих громкоговорителей в качестве ответной меры. В мае 2018 года Сеул также демонтировал оборудование для вещания через громкоговорители, установленное примерно в 40 приграничных районах, включая пограничный город Паджу в мае 2018 года, в соответствии с подписанным соглашением.

    КНДР, в свою очередь, пригрозила выпустить листовки и предпринять другие действия против Южной Кореи, в знак протеста против неспособности Сеула помешать перебежчикам проводить пропагандистские кампании против Пхеньяна.

    На прошлой неделе КНДР взорвала межкорейское отделение связи в приграничном городе Кэсон. Это место являлось своеобразным символом примирения между Сеулом и Пхеньяном.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Корея
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