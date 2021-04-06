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    КНДР не примет участие в Олимпийских играх в Токио

    6 Апреля 2021, 10:00

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - КНДР решила не участвовать в Олимпийских играх в Токио. Такое решение принято для защиты спортсменов от новой коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap.

    «Корейская Народно-Демократическая Республика решила не участвовать в 32-х Олимпийских играх для того, чтобы защитить наших спортсменов от глобальной кризисной ситуации в области здравоохранения, связанной с коронавирусом», - цитирует Yonhap заявление Национального олимпийского комитета КНДР

    Напомним, что летние Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса Олимпиада была перенесена на год и состоится 23 июля – 8 августа 2021 года.

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    Спорт Олимпиада Коронавирус в мире
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