КНДР испытала новую твердотопливную баллистическую ракету

ТОКИО. ТАСС – КАЗИНФОРМ - КНДР 13 апреля впервые произвела запуск новой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Хвасон-18», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Как сообщило в пятницу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), испытания «не оказали негативного влияния на безопасность соседних стран». Две ступени ракеты упали в море на расстоянии 10 и 335 км от восточного побережья КНДР. Отмечается, что новая МБР должна стать «главным средством стратегических вооруженных сил» страны и будет выполнять важную роль в системе сдерживания.

Запуском руководил лидер КНДР Ким Чен Ын. «Разработка новой модели МБР «Хвасон-18» позволит кардинальным образом перестроить состав наших стратегических сил сдерживания, резко повысить эффективность и готовность к ядерной контратаке и изменить практичность наступательной военной стратегии», - сказал он.

Ким Чен Ын заявил, что новая МБР «Хвасон-18» повысит возможности КНДР при нанесении контратакующего ядерного удара, сообщает в пятницу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что Ким Чен Ын «выразил удовлетворение результатами запуска». По его словам, обладание таким оружием позволит КНДР «повысить эффективность ядерной контратаки».

КНДР провела испытания «Хвасон-18» утром 13 апреля. В результате в Японии сработала спутниковая система оповещения J-Alert. Она выдала предупреждение для жителей северного острова Хоккайдо о необходимости срочной эвакуации. Через некоторое время тревога была отменена, поскольку район падения фрагментов ракеты оказался за пределами исключительной экономической зоны страны в Японском море.

Нынешний ракетный запуск КНДР стал уже 12-м в этом году, в 9 случаях Пхеньян испытывал баллистические ракеты.



