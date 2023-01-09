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    КНБ задержан экс-замглавы Антикора Максат Кожабаев

    9 Января 2023, 15:55

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Комитет национальной безопасности РК сообщил о задержании бывшего высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов М.Кожабаева, передает МИА «Казинформ».

    «9 января 2023 года Комитетом национальной безопасности в рамках досудебного расследования по подозрению в совершении коррупционного правонарушения задержан бывший высокопоставленный сотрудник правоохранительных органов М.Кожабаев. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются. Иная информация в интересах следствия не разглашается», - сообщили в пресс-службе КНБ РК.

    Максат Кожабаев был назначен заместителем председателя Агентства РК по противодействию коррупции в июле 2021 года.

    Он был освобожден от должности заместителя председателя Агентства в апреле 2022 года.


    Фото: wikimedia.org
    Борьба с преступностью КНБ Криминал
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