КНБ задержан экс-замглавы Антикора Максат Кожабаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Комитет национальной безопасности РК сообщил о задержании бывшего высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов М.Кожабаева, передает МИА «Казинформ».
«9 января 2023 года Комитетом национальной безопасности в рамках досудебного расследования по подозрению в совершении коррупционного правонарушения задержан бывший высокопоставленный сотрудник правоохранительных органов М.Кожабаев. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются. Иная информация в интересах следствия не разглашается», - сообщили в пресс-службе КНБ РК.
Максат Кожабаев был назначен заместителем председателя Агентства РК по противодействию коррупции в июле 2021 года.
Он был освобожден от должности заместителя председателя Агентства в апреле 2022 года.
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