КНБ задержан экс-замглавы Антикора Максат Кожабаев

9 Января 2023, 15:55

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Комитет национальной безопасности РК сообщил о задержании бывшего высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов М.Кожабаева, передает МИА «Казинформ».

«9 января 2023 года Комитетом национальной безопасности в рамках досудебного расследования по подозрению в совершении коррупционного правонарушения задержан бывший высокопоставленный сотрудник правоохранительных органов М.Кожабаев. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются. Иная информация в интересах следствия не разглашается», - сообщили в пресс-службе КНБ РК.

Максат Кожабаев был назначен заместителем председателя Агентства РК по противодействию коррупции в июле 2021 года.

Он был освобожден от должности заместителя председателя Агентства в апреле 2022 года.

Фото: wikimedia.org