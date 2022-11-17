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    КНБ задержал преступную группу, планировавшую массовые беспорядки 20 ноября

    17 Ноября 2022, 16:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 17 ноября Комитет национальной безопасности при содействии органов прокуратуры пресек деятельность преступной группы, причастной к планированию и организации массовых беспорядков 20 ноября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комитета.

    «В результате специальной операции задержаны 7 человек. Начато расследование по части 2 статьи 179 и части 1 статьи 272 Уголовного кодекса РК. По местам проживания задержанных изъяты вещественные доказательства. С санкции прокуратуры задокументирована подготовка ими организации массовых беспорядков, нападения на административные здания государственных и правоохранительных органов, объектов жизнеобеспечения с использованием оружия и зажигательных смесей. Роль каждого участника группы была четко распределена, преступные замыслы обсуждались в ходе регулярных встреч с соблюдением мер конспирации.

    Члены группы изготовили оборудование – «бутылкометы», с помощью которых планировалось метать в сотрудников правоохранительных органов «коктейли Молотова» для их физического уничтожения», - проинформировали в ведомстве.

    В пресс-службе КНБ дополнили, что преступная группа организовала схрон, где хранили орудия для совершения преступлений: автомат Калашникова, нарезное ружье «Merkel», два гладкоствольных обреза, боеприпасы, бутылки с жидкостью для «коктейлей Молотова», «бутылкометы», канистры с бензином, рации.

    Подозреваемые задержаны в порядке статьи 128 УПК РК и водворены в изолятор временного содержания. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.


    Фото: gov.kz
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