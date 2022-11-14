Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правоохранительные органы

    КНБ РК задержал трансграничную преступную группировку

    14 Ноября 2022, 16:28

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане пресекли деятельность трансграничной преступной группировки, которая занималась организацией каналов незаконной миграции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета Национальной безопасности РК.

    21 октября департамент Пограничной службы Комитета Национальной безопасности РК по Туркестанской области вместе с органами прокуратуры пресек деятельность трансграничной преступной группировки, специализировавшейся на организации каналов незаконной миграции лиц, имеющих ограничение на пересечение границы через Казахстан, Узбекистан и Россию

    «Задержан иностранный гражданин. Он является активным участником преступной группировки. Его задержали при получении им денег в количестве 700 000 тенге за оказание услуг противоправного характера. В отношении него и других членов преступной группы возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 394 УК РК (Организация незаконной миграции). Задержанный помещен под стражу», - сообщили в пресс-службе ведомства.
    Борьба с преступностью Силовые структуры КНБ мигранты
    Новости по теме
    Новости по теме
    Лжемебельщик обманул более 50 человек по всему Казахстану
    Краснокнижного джейрана застрелил браконьер в Жамбылской области
    КНБ задержал преступную группу, планировавшую массовые беспорядки 20 ноября
    Деньги из аппаратов по очистке воды крали двое костанайцев
    Популярное
    1 Определилась победительница конкурса «Мисс Казахстан 2022»
    2 Судебный процесс над Каримом Масимовым начался в Астане
    3 Каждая шестая беременность в Казахстане заканчивается абортом
    4 Перевозивший 20 детей-спортсменов автобус сломался на трассе Астана-Павлодар
    5 Фура с текстилем сгорела в Таразе
    Новости партнеров