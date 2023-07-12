КНБ раскрыл подробности секретных операций

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 13 июля 1992 года в Казахстане был образован Комитет национальной безопасности. С тех пор работники КНБ отмечают в этот день свой профессиональный праздник. В преддверии Дня сотрудников органов национальной безопасности, корреспонденту МИА «Казинформ» рассказали подробности противодействия международному терроризму и религиозному экстремизму.

За полгода Служба антитеррора предотвратила два теракта

С начала 2023 года Служба антитеррора предотвратила сразу 2 теракта. Но, пока ведется досудебное расследование, детали в интересах следствия не разглашаются. А вот об аналогичных преступлениях, совершенных ранее, в КНБ рассказали более подробно.

«В 2021 году в поле зрения оперативников КНБ попал гражданин страны, вынашивавший религиозно-экстремистские идеи. Как выяснится позже, «А.Ж.» радикализовался во время отбывания наказания в одной из колоний Шымкента, где ему была привита идеология запрещенной в Казахстане религиозно-экстремистской организации «Хизб-ут-Тахрир». Однако в местах не столь отдаленных каких-либо признаков своих религиозных «увлечений» он не проявлял, вел себя тихо, был замкнутым, замечаний от администрации не имел. Такое поведение и стало козырем в рукаве, который позволил ему с 2010 по 2015 годы оставаться незамеченным на протяжении всего периода отбытия наказания. И лишь после освобождения «А.Ж.» начал претворять в жизнь свои замыслы на пути построения исламского «Халифата», в том числе под воздействием пропаганды медиа ресурсов запрещенных в Казахстане международных террористических организаций», - поделились в Комитете национальной безопасности.

Как пояснили в КНБ, целью «А.Ж» было совершение теракта в одной из церквей во время воскресного богослужения. Радикал нашел в сети и изучил видео-инструкции по изготовлению зажигательных смесей, осуществил разведку здания, составил пути отхода, выяснил расположение камер видеонаблюдения и охранного пункта, а также изготовил необходимые средства террора в виде «коктейлей Молотова» в количестве 6 штук. Благодаря своевременным действиям оперативников, «А.Ж.» был арестован, а немногим позже приговорен Аль-Фарабийским районным судом Шымкента к 9 годам лишения свободы.

Действовали как в голливудских блокбастерах

Еще одна группа экстремистов планировала устроить акцию устрашения не хуже, чем в голливудских блокбастерах. Целью атаки была выбрана визитная карточка Алматы – телевизионная башня на «Кок-Тобе».

«Межрегиональная террористическая ячейка состояла из пяти сторонников идеологии запрещенной международной террористической организации, которые были судимы за убийства и другие особо тяжкие преступления. Они намеревались осуществить вооруженный захват телебашни, после чего в прямом эфире объявить властям страны о начале «священной войны». Затем уничтожить сооружение путем подрыва. К реализации замысла преступники предполагали приступить в конце 2020 года, после освобождения из мест лишения свободы их лидера, который, к слову, соблюдая повышенные меры предосторожности, руководил ячейкой прямо из колонии», - отметили в КНБ.

По словам оперативников, члены группы были хорошо осведомлены о формах и методах работы спецслужб и полиции. По этой причине подготовка к теракту осуществлялась с соблюдением максимальных мер конспирации.

Тем не менее, благодаря действиям оперативников КНБ, были раскрыты цель нападения, роль каждого участника группы и дальнейшие планы, сформирована доказательная база для их привлечения к уголовной ответственности за приготовление к акту терроризма.

В результате сотрудникам КНБ удалось не допустить совершение резонансного преступления с человеческими жертвами. Преступники приговорены к лишению свободы на сроки от 10 до 20 лет. И это лишь два уголовных дела, которые, как мы думаем, в достаточной степени показывают работу оперативников КНБ.

Немного о цифрах

В Комитете национальной безопасности также поделились отдельными статистическими сведениями о результатах деятельности Службы антитеррора КНБ с начала 2023 года.

Так, во взаимодействии с иностранными уполномоченными органами за рубежом задержаны 3 казахстанца, подозреваемых в причастности к террористической деятельности. За пропаганду и финансирование терроризма, иные террористические и экстремистские преступления осуждено 21 религиозный радикал. По подозрению в совершении этих же деяний задержаны и находятся под следствием 30 приверженцев экстремистской идеологии.

Совместно с уполномоченными органами к отказу от радикальных и деструктивных убеждений склонены 490 человек.

Как распознать человека под влиянием радикальных религиозных течений

Как рассказали в ведомстве, была пресечена попытка въезда в Казахстан 131 иностранца, причастного к терроризму и экстремизму.

«Люди, подвергшиеся влиянию радикальных религиозных течений, обычно проявляют определенные признаки: ведут себя замкнуто, исполнение религиозных обрядов может отличаться от традиционных. Начинают порицать родственников и знакомых, ведущих светский образ жизни, посещают сомнительные религиозные ресурсы в сети. Таким образом, можно понять, что человек начал меняться. И здесь уже нужно бить тревогу его родным и близким», - отметил оперативный сотрудник Службы Антитеррора КНБ.

В КНБ также добавили, что противодействие радикализации жителей Казахстана – это ответственность не только силовых структур и госорганов, но и всего общества. Большую роль в этом могли бы сыграть неправительственные организации и гражданские активисты, которых пока на поле работы с верующими лицами явно недостаточно, считают в Комитете национальной безопасности.