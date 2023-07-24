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    КНБ пресек незаконную деятельность по оказанию содействия в сдаче ЕНТ и ОЗП

    24 Июля 2023, 17:19

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Департаменты КНБ по Восточно-Казахстанской и Кызылординской областям во взаимодействии с органами прокуратуры пресекли незаконную деятельность отдельных работников организации, ответственной за проведение Единого национального тестирования (ЕНТ) и Оценки знаний педагогов (ОЗП) в регионах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ.

    Как рассказали в пресс-службе КНБ, имея доступ к серверному оборудованию и другим информационным ресурсам, подозреваемые лица с использованием специальных программ удалено подключались к интересующим компьютерам абитуриентов, педагогов и оказывали им содействие в получении высоких результатов тестирования за денежное вознаграждение.

    «19 июля 2023 года задержаны 3 основных фигуранта. При проведении обысков обнаружены и изъяты технические устройства и программы, обеспечивающие удаленное подключение, денежные средства и другие вещественные доказательства», - говорится в сообщении.

    Проводится досудебное расследование по статьям 207 «Нарушение работы информационной системы или сетей телекоммуникаций» и 210 «Создание, использование или распространение вредоносных компьютерных программ и программных продуктов» Уголовного кодекса Республики Казахстан.

    В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

    В 2022 году КНБ за аналогичные преступления к уголовной ответственности было привлечено 6 человек.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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